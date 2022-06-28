Женщина сэкономила десятки тысяч рублей на покупке одежды и поделилась опытом

Британка Розария Баррето сэкономила десятки тысяч рублей на покупке одежды в массмаркете

Блогерша Розария Баррето сэкономила десятки тысяч рублей на покупке одежды и поделилась опытом. Свой секрет она раскрыла в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Так, 25-летняя жительница Великобритании не приобретала новые вещи, за исключением нижнего белья, на протяжении четырех лет. Свой гардероб она обновляет в благотворительных магазинах и утверждает, что тратит на это около 50 фунтов стерлингов (три тысячи рублей) в месяц. «Большая часть одежды, которую я покупаю, дизайнерская, от известных брендов. Я отказываюсь покупать товары в массмаркете и выбираю качество. При этом я не покупаю вещи, которые сильно поношены», — объяснила она.

В своем ролике Баррето также рассказала, что привычка искать необходимые товары в секонд-хендах появилась у нее в 12-летнем возрасте, однако стыдиться этого она перестала совсем недавно. «Мы должны носить одежду дольше и думать об истории, стоящей за ней. Земля не может справиться с "одноразовой" модой. Грустно, когда одежда такая дешевая, — нужно думать о людях на фабриках, которые производят одежду. Получают ли они справедливую заработную плату?» — рассуждает девушка в своей публикации.

В заключение блогерша отметила, что полностью обставила свою квартиру подержанной мебелью.

Ранее стилисты перечислили способы сэкономить на покупке новых предметов гардероба. Блогерша Джилиан Оуэнс рассказала, что приобретает одежду, украшения и обувь за бесценок в магазинах подержанных вещей. Она посоветовала отправляться на шопинг во вторник, поскольку в этот день секонд-хенды получают новый товар. Кроме того, лучше посещать несколько торговых точек, чтобы не упустить удачные позиции.