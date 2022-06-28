Богатые россияне бросились скупать жилье в одной стране

Knight Frank: лидером по спросу на жилье у состоятельных россиян стала Турция

С января по май 2022 года богатые россияне бросились скупать жилье в Турции: на сделки в стране в указанный период пришлось 20 процентов продаж зарубежной недвижимости. К такому выводу пришли аналитики Knight Frank в своем исследовании, пишет РБК.

Второе место по популярности у состоятельных покупателей заняли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — на их долю пришлось 18 процентов спроса. Третье место поделили Португалия и Кипр с 12 процентами. В топ-5 также вошли Греция (9 процентов) и Мальта (6 процентов).

Как пояснили в Knight Frank, Турция стала лидером рейтинга по нескольким причинам. Россияне считают важной возможность получить гражданство при инвестициях свыше 400 тысяч долларов (около 21,4 миллиона рублей). Кроме того, многие богатые покупатели рассматривают турецкую недвижимость как актив, который растет в цене и может быть использован для сдачи в аренду.

По оценкам аналитиков, самыми популярными среди россиян локациями в евразийской стране оказались Стамбул, Аланья, Анталья, Бодрум и Фетхие. При этом 80–85 процентов всех запросов укладываются в бюджет до одного миллиона долларов — этой суммы достаточно для получения гражданства Турции.

Специалисты отметили, что среди российских запросов на покупку жилья в ОАЭ на Дубай приходится 75 процентов обращений, еще 20 процентов — на Абу-Даби, а 5 процентов — на Рас-эль-Хайма. По словам экспертов, большинство заинтересованных в ОАЭ граждан России собираются открывать там компании.

Однако наиболее частым мотивом покупки недвижимости за рубежом в Knight Frank назвали получение вида на жительство и гражданства — 70 процентов запросов связаны с желанием обзавестись вторым паспортом. Купить дом для собственного проживания захотели 13 процентов обратившихся, еще 10 процентов россиян готовы рассмотреть недвижимость как инвестицию, а у 7 процентов сразу две цели — не только вложения, но и кратковременное проживание.

«По нашим прогнозам, в течение двух лет Ближний Восток станет одной из самых популярных локаций для приобретения недвижимости среди состоятельных покупателей из России. Повышенный спрос обусловлен инвестиционным потенциалом и заинтересованностью властей Ближнего Востока в привлечении иностранного капитала», — заключила региональный директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank Russia Марина Шалаева.

Ранее стало известно, что внутри страны богатые россияне переключились на премиальное жилье на финальных стадиях строительства. По данным экспертов, обычно в этом сегменте на последних этапах возведения заключалось менее половины сделок. Так, в первом квартале 2020 года показатель составлял 30 процентов от всех договоров, а в тот же период в 2021-м — 44 процента. В первые три месяца 2022-го приобрести практически готовую элитную квартиру решили 58 процентов россиян.