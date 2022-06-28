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Пять человек осудят за вымогательство криптовалюты у российского бизнесмена

В Подмосковье осудят пять человек за вымогательство криптовалюты на 2,8 миллиарда рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В подмосковном Раменском полиция завершила предварительное расследование дела в отношении пяти членов орггруппы, обвиняемых в вымогательстве криптовалюты, эквивалентной сумме в 2,8 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Четверо фигурантов сейчас находятся в СИЗО, один — под домашним арестом. Вскоре они предстанут перед судом.

Отмечается, что в прошлом году сотрудникам Главного управления уголовного розыска и подмосковным полицейским стало известно, что злоумышленники собираются похитить 25-летнего жителя Раменского, чтобы затем требовать выкуп у его отца-бизнесмена. Чтобы поймать вымогателей, стражи порядка инсценировали похищение молодого человека. Это позволило сотрудникам МВД зафиксировать требования выкупа и угрозы, поступавшие в адрес сына предпринимателя.

«В результате спланированной оперативной комбинации сотрудники полиции создали условия для возникновения конфликта между сообщниками на почве распределения дохода, который они планировали получить преступным способом», — рассказала Ирина Волк.

Операция по задержанию четверых соучастников проводилась в августе 2021 года в Подмосковье и Орловской области при силовой поддержке Росгвардии. Еще одного фигуранта задержали в апреле этого года. Выяснилось, что лидером и заказчиком был друг семьи потерпевшего. Один из его сообщников ранее был неоднократно судим за контрабанду наркотиков, мошенничество и незаконное пересечение границы.

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Елизавета Новикова
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