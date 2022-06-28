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В СНГ выразили надежду на сохранение сотрудничества с Молдавией

Глава исполкома СНГ Лебедев выразил надежду на сохранение сотрудничества с Молдавией
Сергей Лебедев

Сергей Лебедев. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Глава исполкома Содружества независимых государств (СНГ) Сергей Лебедев выразил надежду, что Молдавия сохранит сотрудничество с СНГ, несмотря на статус кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС). Его цитирует РИА Новости.

Лебедев отметил, что в последнее время активность страны во взаимодействии с СНГ значительно снизилась. Большинство стран СНГ, отметил он, считают, что сотрудничество с ЕС не должно мешать сохранению отношений с Содружеством. «Одно другому не мешает. Пожалуйста, это право каждого из государств — определять партнеров по взаимодействию, но не в ущерб партнерству с другими государствами», — заявил он.

Лебедев также подчеркнул, что Молдавия официально не объявляла о выходе из состава СНГ.

В мае президент Молдавии Майа Санду заявляла, что республика заинтересована продолжать сотрудничество в рамках СНГ.

Ранее бывший президент республики Игорь Додон предостерег страну от выхода из Содружества. По его мнению, Молдавия не станет членом ЕС в ближайшие десятилетия, несмотря на полученный статус кандидата. Он считает, что в случае выхода из СНГ страна будет исключена из зоны свободной торговли со странами Содружества и лишится безвизового режима с Россией.

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Алевтина Запольская
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