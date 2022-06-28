Дума латвийского города оспорит решение о сносе советских памятников

Delfi: дума латвийского Даугавпилса оспорит решение о сносе советских воинских памятников

Городская дума латвийского города Даугавпилса намерена оспорить в конституционном суде решение о сносе советских воинских памятников. Об этом сообщает портал Delfi.

Власти города отмечают, что мнение мэрии Даугавпилса при разработке закона о сносе монументов не учитывалось. Кроме того, в городском бюджете нет предусмотренных на это средств.

Ранее в Латвии приняли закон, согласно которому все советские воинские памятники должны быть демонтированы до 15 ноября. Половину затрат на это должны покрыть муниципальные бюджеты. При этом допускается сохранение памятников, установленных на местах воинских захоронений.

Согласно разработанным министерством культуры рекомендациям, муниципалитеты должны сами решать, представляет ли тот или иной памятник художественную ценность. Если памятник решено снести, стоит рассмотреть вопрос о перемещении его на хранение в местный музей.