Российские отельеры назвали плюсы ухода западных компаний

Федерация отельеров России: отели продолжат работу после ухода западных компаний

Российским отельерам хватит компетенций продолжать ведение бизнеса зарубежных гостиничных брендов, которые покидают отечественный рынок. Такую точку зрения выразил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) по гостиничному бизнесу Вадим Прасов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Вице-президент ФРиО назвал плюсом ухода западных компаний передел гостиничного рынка и привлечение к работе российских операторов — при этом Прасов допустил, что иностранные бренды могут все же сохранить присутствие в бизнесе.

«Имеется в виду, что не все, кто хотели бы уйти, уже ушли. Кто-то однозначно останется, кто-то однозначно уйдет. Мне кажется, тем, кто уйдет, им будет достаточно проблематично вернуться», — поделился мнением эксперт. Он также отметил, что перед собственниками отелей сейчас встанет выбор — управлять гостиницами самостоятельно или привлекать российских операторов. Так или иначе, Прасов уверен, что эти объекты продолжат работу в России.

По его словам, за 30 лет присутствия на российском рынке международных брендов отечественные отельеры успели накопить большой опыт в части управления. Эксперт считает, что в стране «достаточное количество» высококвалифицированных кадров, которые смогут сохранить высокий уровень предоставляемого сервиса.

Ранее в июне крупный отельный оператор InterContinental Hotel Group (IHG), владеющий брендами Holiday Inn и Crowne Plaza, заявил о прекращении работы в России. Решение было обосновано введенными Великобританией, США и Евросоюзом санкциями, а также продолжающимися и усиливающимися проблемами ведения бизнеса в стране.