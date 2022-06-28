Российские спутники по контролю погоды в Арктике оценили в 44,2 миллиарда рублей

Минприроды оценило спутники по контролю арктической погоды в 44,2 миллиарда рублей

На российские спутники по контролю погоды в Арктике потребуется 44,2 миллиарда рублей. В такую сумму оценило стоимость оборудования Минприроды. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы ведомства, использовавшиеся для подготовки заседания госкомиссии по вопросам развития Арктики.

В проекте плана мероприятий по повышению качества прогноза ледовой обстановки, разработанного Минприроды, Минтрансом, «Росатомом» и «Роскосмосом», говорится о необходимости увеличения орбитальной группировки арктических спутников.

В министерстве отметили, что спутники помогут повысить качество прогноза ледовой обстановки в акватории Северного морского пути (СМП). Семь спутников планируется запустить в 2029–2030 годах.

Уточняется, что разрабатываемый план является частью обеспечения круглогодичной навигации по СМП.

23 мая президент России Владимир Путин поручил правительству страны подготовить законопроект о передаче управления Северным морским путем госкорпорации «Росатом». Также глава государства поручил правительству к 1 августа разработать план развития Северного морского пути до 2035 года.