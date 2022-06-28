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Стилистка назвала простые способы выглядеть стройнее

Стилистка Мелисса Мюррелл заявила, что подвернутые рукава создают иллюзию тонкой талии

Кадр: MelissaMurrell / YouTube

Блогерша Мелисса Мюррелл назвала простые способы выглядеть стройнее при помощи одежды. Рекомендациями она поделилась на своем YouTube-канале MMPersonalStyling.

По словам стилистки, для этих целей свитера и рубашки необходимо подворачивать или небрежно заправлять в штаны спереди. Таким образом ноги будут выглядеть визуально длинными, говорит она. Кроме того, Мюррелл предлагает приобрести специальный пояс, который надевается поверх кофт и фиксирует их нужным образом.

Кроме того, блогерша утверждает, что подвернутые рукава создают иллюзию тонкой талии. Чтобы их не закатывать, она предлагает воспользоваться нетугой резинкой. «Просто расположите резинку поверх рукава, немного выправьте его сверху, и у вас сразу же образуются узкая талия и длинные ноги», — заявляет юзерша.

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Среди прочего Мюррелл показала метод завязать пояс на пальто таким образом, чтобы не добавлять лишний объем верхней части фигуры. «Прежде всего намотайте ремень на руку. Протяните конец через петлю с тыльной стороны руки, удерживая образовавшуюся петлю пальцами. Затем проденьте другой конец пояса в получившееся отверстие и туго затяните. В результате вы увидите красивый узел», — поясняет эксперт.

Ранее в июне стилистка Кристи Рессел показала простые способы, которые помогут выглядеть стройнее с помощью одежды. Эксперт утверждает, что для реализации ее советов будет достаточно вещей, которые есть в гардеробе у каждой женщины. Блогерша призвала чаще носить подчеркивающую фигуру одежду: по ее мнению, эффект оверсайз зрительно добавляет лишнего веса.

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Дарья Шляпужникова
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