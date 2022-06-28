Суды смогут прекращать дела при неявке на заседание частного обвинителя

Путин подписал закон, позволяющий судам прекращать дела при неявке частного обвинителя

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий судам прекращать уголовные дела при неявке на заседание частного обвинителя без уважительных причин. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения будут внесены в статьи 24 и 249 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) России. 13 апреля 2021 года Конституционный суд (КС) России, что отдельные положения УПК не соответствуют Конституции, так как на их основании неявка частного обвинителя в суд без уважительных причин влекла за собой «применение такого основания для прекращения уголовного дела, как отсутствие в деянии состава преступления».

КС разъяснил, что отсутствие в деянии состава преступления и отсутствие события преступления не являются тождественными основаниями прекращения уголовного дела и «потому не могут подменять друг друга».

«Прекращение уголовного дела по такому — хотя и реабилитирующему — основанию не препятствует наступлению в будущем негативных для лица последствий в виде его привлечения к дисциплинарной, административной или гражданско-правовой (материальной) ответственности в процедурах», — отмечалось в постановлении, размещенном на официальном портале правовой информации.

Как пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра юстиции РФ Андрея Логинова, эти изменения статей УПК направлены на защиту прав подсудимого.

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