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США остановили следовавший из России танкер с мазутом

WSJ: в США остановили танкер, следовавший из России с мазутом и дизельным топливом
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Amir Cohen / Reuters

В США остановили судно, следовавшее из России в Новый Орлеан с грузом горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их данным, остановленный танкер Daytona принадлежит греческому судовладельцу TMS Tankers Ltd. и был зафрахтован швейцарской компанией Vitol.

Согласно данным, танкер вышел с Таманского полуострова в Черном море в начале июня и планировал прибыть в Новый Орлеан 3 июля. Он перевозит мазут и дизельное топливо. Платформа для отслеживания товарных потоков Kpler маркирует груз как топливо российского происхождения.

WSJ сообщает, что танкеру не позволили выгрузить топливо, судно проходит проверку таможней и пограничной службы США. В компании Vitol уже заявили изданию, что они «ведут свой бизнес в полном соответствии со всеми соответствующими законами и нормами, включая санкции». Ранее США ввели запрет на экспорт российских нефтепродуктов.

Отмечается, что груз также на самом деле может быть казахстанским, так как терминал на Таманском полуострове перевозит также и нефтепродукты среднеазиатской страны. Однако аналитик нефтяных рынков Ливия Галларати подчеркнула, что казахстанский экспорт нефтепродуктов на международные рынки минимален.

Ранее в июне сообщалось, что танкеры с российской нефтью стали часто исчезать с радаров специальных систем, отслеживающих перемещение судов.

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Антон Похиляк
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