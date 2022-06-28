СКР возбудил еще одно дело в отношении ликвидированных во время КТО террористов

СК возбудил еще одно дело в отношении сторонников ИГ, готовивших теракт в Махачкале

В Республике Дагестан следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении 27-летнего и 29-летнего местных жителей по делу о терроризме. Об этом во вторник, 28 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным ведомства, в апреле 2022 года мужчины создали террористическое сообщество и незаконное вооруженное формирование в Махачкале. Группа поддерживала идеи запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Члены группировки собирались нападать на сотрудников правоохранительных органов и устраивать теракты на территории города. Для этого соучастники купили пистолет-пулемет и травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами, а также боеприпасы к ним. Один из фигурантов являлся руководителем сообщества.

Как отмечается, ранее в отношении них уже были возбуждены уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконное хранение боеприпасов и оружия.

18 мая 2022 года мужчины собирались взорвать электрическую подстанцию на улице Туристическая Ленинского района. Они изготовили самодельное взрывное устройство (СВУ) и направились на запланированное место, однако в дороге были остановлены силовиками. Террористы напали на правоохранителей, после чего были ликвидированы, а СВУ было обезврежено специалистами УФСБ России по Республике Дагестан в ходе контртеррористической операции (КТО).

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