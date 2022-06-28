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Россиянам дали совет насчет планирования путешествий за границу

Специалист по туризму Горин рекомендовал россиянам путешествовать через туроператора
Дмитрий Горин

Дмитрий Горин. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Поскольку на данный момент у большинства россиян есть проблемы с оплатой за границей из-за блокировки карт и вывозом наличной валюты, путешествовать в другие страны лучше через туроператора, порекомендовал председатель совета директоров туристической компании, специалист по туризму Дмитрий Горин. Свой совет он озвучил в разговоре с «Лентой.ру».

«Наиболее оптимальными сейчас являются путешествия через турагентство или туроператора. Главная сложность сегодня состоит в том, что у россиян за рубежом не работают карты, так что забронировать билеты на сайте иностранной компании или гостиницу невозможно без карты иностранного банка», — объяснил эксперт.

Даже в Турции, по его словам, карты «Мир» принимаются только 50 процентами платежных терминалов. Турагенты же предлагают депозитную систему.

«Дело в том, что безналичный курс намного выгоднее наличного: если наличка стоит где-то 80 рублей, то безнал — 55-60. Так что, оплачивая турпакет целиком в рублях, можно получить все услуги по доступному курсу. Конечно, за границу можно просто поехать с наличкой, но у нас есть лимит на вывоз валюты, да и купить ее можно только в случае поступления в обменный пункт. Никаких жалоб от организованных туристов мы не получали, в том числе, и от тех, кто отдыхает в европейских странах», — добавил Горин.

Ранее стали известны самые бюджетные для туристов и летнего отдыха города России. Этим летом такими туристическими городами были названы Казань и Москва.

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Наталия Белова
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