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В США обнаружили неожиданного партнера России на Черном море

NI: Турция стала неожиданным для Запада партнером России на Черном море

Фото: Esra Hacioglu / Getty Images

Турция превратилась в партнера России на Черном море, что стало неожиданностью для Запада. Об этом написал в статье для The National Interest (NI) обозреватель Шушаник Минасян.

«В геополитической обстановке Черноморского региона произошли заметные изменения. Они прежде всего связаны с Россией, которая нашла там неожиданного партнера в лице Турции», — написал автор.

Минасян отметил, что, пока западные политики игнорировали Черное море после окончания холодной войны, Анкара и Москва интенсивно укрепляли свой политический и экономический потенциал. Кроме того, Турция и Россия приступили к созданию нового регионального порядка, отвечающего их национальным интересам.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что российская сторона надеется, что Турция откажется от проведения военной операции в Сирии.

Николай Чигасов
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