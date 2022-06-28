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Разрушительный ураган в российском регионе снес десятки домов и попал на видео

Очевидцы сняли на видео разрушительный ураган, снесший десятки домов в деревнях Чувашии

Обрушившийся на деревни Чувашии разрушительный ураган снес десятки домов. Видео очевидцев было опубликовано в группе во «ВКонтакте».

На появившихся кадрах видно, как ураганный вихрь за короткое время сносит заборы и дворовые постройки. На некоторых участках в результате разгула стихии вспыхивает огонь. Жители российского региона в комментариях к видео заявили, что многие дома после случившегося ремонту не подлежат.

Позже в чувашском управлении МЧС рассказали, что в селах Ибресинского, Комсомольского, Моргаушского и других районов республики выпал сильный град сразу после урагана. Были зарегистрированы 16 пожаров, из них пять случились в результате грозового разряда.

«Кровля была повреждена в 10 социально значимых объектах и 63 частных домах», — добавили представители экстренных служб. Кроме того, из-за урагана упали 157 деревьев. Жители чувашских деревень остались без электричества.

Ранее мощная буря с угольной пылью накрыла город Киселевск Кемеровской области, из-за чего небо стало почти черным.

Ураганный ветер достигал 22 метров в секунду и сорвал рекламный баннер около одного из торговых центов. Жители российского города пожаловались на проблемы с дыханием.

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Анна Щербакова
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