Российская авиакомпания объяснила причину гигантских очередей в Домодедово

«Уральские авиалинии» объяснили очереди в Домодедово сбоем в системе регистрации

Гигантские очереди, которые образовались во вторник, 28 июня, в московском аэропорту Домодедово, объяснили сбоем в системе регистрации. Об этом «Известиям» сообщили представители российской авиакомпании «Уральские авиалинии».

Как отметили в авиакомпании, причиной неполадок стал технический сбой в европейской системе регистрации Amadeus, в результате чего сотрудники были вынуждены воспользоваться резервной системой «Астра». В настоящий момент регистрация пассажиров возобновилась.

«Мы предоставили авиакомпании, столкнувшейся с техническим сбоем в системе регистрации, аэропортовую систему, которая используется для большинства рейсов в Домодедово. На данный момент регистрация пассажиров возобновлена», — подтвердили в пресс-службе аэропорта Домодедово.

Ранее столпотворения туристов в московском аэропорту Домодедово сняли на видео. Сообщалось, что из-за сбоя в работе одной из авиакомпаний пассажиры более полутора часов не могут пройти регистрацию на рейсы.