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Российская разведчица рассказала об используемых спецслужбами двойниках

Российская разведчица рассказала, что спецслужбы используют документы реальных людей

Фото: Unsplash

Советская разведка использовала для внедрения нелегалов в чужой стране документы реальных людей. Об этом рассказала в эксклюзивном интервью «Ленте.ру» полковник Службы внешней разведки (СВР) России Елена Вавилова, входившая более 20 лет в сеть разведчиков-нелегалов под именем Трэйси Ли Энн Фоли (Tracey Lee Ann Foley) вместе с супругом Андреем Безруковым — Дональдом Ховардом Хитфилдом (Donald Howard Heathfield).

По ее словам, ей и ее супругу были присвоены имена канадцев, умерших в младенчестве.

«Мы живем чужую жизнь реального человека. И нам не давали на выбор имен и фамилий. Эти двойники подбираются по возрасту. У меня полностью совпадал год рождения, а супруг был на два года младше своего двойника», — говорит Елена.

Она пояснила, что раньше списки умерших и родившихся людей находились в разных хранилищах, чем пользовались спецслужбы. Когда Елену и Андрея разоблачили американские власти после предательства перебежчика, семья человека, под именем которого жил один из них, узнала, что имя их умершего ребенка послужило русскому нелегалу.

27 июня 2010 года в США были арестованы десять россиян, в числе которых был герой Советского Союза Михаил Васенков. Их признали виновными в заговоре, за что им грозил длительный тюремный срок. Через две недели российские разведчики вернулись на родину после двустороннего обмена между Россией и США.

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Любовь Ширижик
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