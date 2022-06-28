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Впервые обнаружены возможные предки вирусов

Nature Microbiology: в древних микроорганизмах нашли возможных предков современных вирусов

Изображение: Shutterstock

Ученые Техасского университета в Остине впервые обнаружили следы вирусов, заражающих архей Asgard, — группу прокариотических микроорганизмов, которые в древности могли привести к возникновению многоклеточных. Эти вирусы, возможно, были предками современных вирусов, заражающих эукариотов. Об открытии рассказывается в статье, опубликованной в журнале Nature Microbiology.

Предыдущие исследования показали, что первые эукариоты, вероятно, являются прямыми потомками архей Asgard. Эти микроорганизмы возникли около двух миллиардов лет назад и до сих пор обитают в глубоководных отложениях и горячих источниках по всему миру, однако в лабораторных условиях их сложно культивировать. Согласно одной из гипотез, ключевую роль в появлении эукариот и многоклеточной жизни сыграли вирусы, заражающие архей.

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Ученые использовали подводный аппарат Alvin для сбора образцов донных отложений и микробов с глубины двух километров в Калифорнийском заливе. Они проанализировали выделенную ДНК архей в поисках повторяющихся участков, известных как CRISPR и содержащих небольшие фрагменты вирусной ДНК.

Авторам работы удалось охарактеризовать шесть относительно больших (до 117 тысяч пар оснований) двухцепочечных ДНК (дцДНК) геномов вирусов, которые инфицировали два типа архей Asgard — Lokiarchaeota и Helarchaeota. Эти геномы содержат черты как прокариотических, так и эукариотических вирусов. В них обнаружили 1-5 процентов генов, связанных с эукариотическими гигантскими вирусами Nucleocytoviricota.

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Александр Еникеев
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