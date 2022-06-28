Вор в законе Костя Канский вновь предстанет перед судом

Красноярский суд повторно судит оправданного в 2021 году вора в законе Костю Канского

Красноярский краевой суд повторно рассмотрит дело криминального авторитета Константина Найбауэра, известного в преступном мире как Костя Канский. Об этом рассказывает «Прайм Крайм».

Ранее сообщалось, что апелляционный суд отменил приговор присяжных, которые 13 сентября 2021 года оправдали Канского по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, посчитав, что вина подсудимого не доказана. Найбауэр отрицал вину во вменяемом ему преступлении. Однако в феврале 2022 года уголовное дело снова поступило в краевой суд.

Вора в законе задержали 19 октября 2019 года в его загородном доме. Операцию проводили полицейские и бойцы спецназа. Расследованием дела Кости Канского занималось МВД.

По данным полиции, он был коронован в 1997 году. В сферу влияния Канского входили Красноярский край и Тува. Благодаря своему статусу в криминальном мире он давал распоряжения и указания местным преступным элементам. У него две судимости: в 1982 году — за угон машины, и в 2008-м — за незаконное хранение наркотиков.