Польша предложила не называть Россию врагом

МИД Польши: Россию надо назвать противником НАТО, слово враг стоит говорить осторожно

В новую стратегию сдерживания НАТО стоит внести коррективы и не называть в документе Россию словом «враг». Такое предложение высказал пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, передает РИА Новости.

Он отметил, что «слово враг очень красивое поэтическое, но использовать его нужно очень осторожно в дипломатии». В ведомстве считают, что для обозначения статуса России в программном документе НАТО достаточно было бы слова «противник», что не является синонимом врага.

Президент Польши Анджей Дуда напомнил, что в прошлой концепции Россия была названа партнером альянса, но сейчас такие отношения более невозможны, поскольку Москва стала самой большой угрозой для стран НАТО, в первую очередь Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии и стран Прибалтики.

Новая стратегическая концепция НАТО будет представлена во вторник, 28 июня, на саммите в Мадриде. Планируется обсуждение заявок Швеции и Финляндии на вступление в альянс, ранее процесс был заблокирован из-за протеста Турции к руководству этих стран. Также государства-участники саммита обсудят позицию в отношении России. В Москве ранее заявляли, что не нацелены на конфронтацию.