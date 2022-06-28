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Раскрыта причина рекордной жары 2021 года в США

В Университете Джонса Хопкинса показали связь экстремальной жары с засухой

Фото: Jordan Vonderhaar / Reuters

Ученые Университета Джонса Хопкинса в США показали, как засуха способна усугубить воздействие волн жары через увеличение температуры до рекордных значений. Результаты исследования, раскрывающие причину экстремального погодного явления, опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Специалисты проанализировали результаты климатического моделирования и данные спутниковых снимков, чтобы определить связь засухи и аномальной жары на примере тепловой волны в июне 2021 года на юго-западе США. Засуха повысила температуру в среднем примерно на полградуса, но в некоторых районах, особенно в лесной местности, та была на четыре градуса Цельсия выше в течение целой недели. Увеличение температуры, в свою очередь, усугубило дефицит воды в засушливых условиях.

Ожидается, что изменение климата усилит экстремальные погодные явления, в том числе продлит периоды сильной жары. У ученых также растет озабоченность по поводу более сложных явлений, когда два или более неблагоприятных погодных явления происходят одновременно, усиливая друг друга до рекордных показателей. Так, увеличивается вероятность сильных засух, жары и масштабных пожаров, что вместе друг с другом способно нанести серьезный ущерб людям и экосистемам.

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Александр Еникеев
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