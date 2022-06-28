Названы сроки смерти популярной версии Windows

Поддержка Microsoft Windows 8.1 прекратится 10 января 2023 года

Microsoft назвала сроки окончания поддержки ОС Windows 8.1. Об этом сообщает издание PhoneArena.

По словам журналистов медиа, они заметили обновленную информацию о системе на странице технической поддержки компании. Фактически специалисты Microsoft обозначили сроки смерти популярной версии операционной системы — ее поддержка будет прекращена 10 января 2023 года. В корпорации пообещали уведомить об этом актуальных пользователей ОС в июле.

На сайте Microsoft указано, что после 10 января 2023 года компания не будет предоставлять техническую поддержку для пользователей Windows 8.1 и выпускать обновления. «Большинство устройств с Windows 8.1 или Windows 8 не будут соответствовать аппаратным требованиям для обновления до Windows 11», — отметили авторы. В качестве альтернативы в компании рекомендовали обновиться до Windows 10.

Для получения Windows 11 представители Microsoft предложили потребителям приобрести современный компьютер и установить на него актуальную ОС.

Windows 8.1 была представлена в октябре 2013 года. Основная поддержка операционной системы прекратилась 9 января 2018 года.

Ранее журналисты газеты «Коммерсантъ» выяснили, что россияне заинтересовались скачиванием пиратской Windows 10. Из данных Google Trends следует, что за последние 90 дней число запросов по установке пиратской Windows в России выросло на 80–250 процентов.