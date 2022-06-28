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Российским судам разрешили возвращать жалобы с нецензурной лексикой

Верховный суд РФ разрешил судам не принимать жалобы с нецензурной лексикой и оскорблениями

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) России рекомендовал нижестоящим судам не принимать жалобы на действия следователя или дознавателя, если в тексте есть нецензурная лексика. Такое постановление было принято на заседании 28 июня, его цитирует ТАСС.

Если в жалобе будут присутствовать оскорбительные или нецензурные выражения, ее вернут заявителю «для устранения недостатков с указанием в постановлении причин принятия решения и разъяснением права вновь обратиться в суд».

Отмечается, что изменения будут внесены в постановление Пленума ВС РФ от 10 февраля 2009 года.

7 июня сообщалось, что ВС России назвал длительные допросы основанием для возбуждения уголовного дела.

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Елизавета Новикова
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