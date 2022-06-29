102-летние сестры-близнецы раскрыли секрет долголетия

Daily Mirror: 102-летние сестры из Британии назвали секретом долголетия скромную жизнь

В Великобритании сестры-близнецы Эдит Дамблтон и Доркас Тобин отметили 102-й день рождения и раскрыли секрет долголетия. Об этом пишет Daily Mirror.

Дамблтон и Тобин появились на свет 28 июня 1920 года с разницей в 45 минут. На двоих у них пятеро детей, девять внуков и 22 правнука. 68-летняя дочь Дамблтон, Кристин Беманд, рассказала, что они собрались всей семьей, чтобы отметить день рождения ее матери и тети. «Праздник получился спокойным и семейным: они съели по бутерброду с сыром и предались воспоминаниям», — рассказала она.

По мнению Дамблтон, ей и ее сестре удалось дожить до названного возраста, потому что они всегда жили скромно и не боялись лишиться богатств или комфорта. Это, как она считает, избавило их от стресса. Она добавила, что по-прежнему старается брать от жизни все и наслаждается каждым моментом.

Тобин призналась, что ее секрет — в активности и умении продолжать жить, несмотря на взлеты и падения. «У меня есть небольшая теплица, я занимаюсь садоводством, и это делает меня счастливой», — заключила она.

Сестры живут в 120 километрах друг от друга, но расстояние их не разлучило — Тобин навещает сестру каждый вторник.

Ранее сообщалось, что жительница США, любительница путешествий и хороших вечеринок, отметила 100-летний юбилей. Причиной своего долголетия пенсионерка назвала любовь к коктейлю «Манхэттен».

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