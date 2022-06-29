Российский ученый рассказал о находках на месте немецкой базы в Арктике

Ученый Ермолов рассказал о находках на месте немецкой базы времен Второй мировой в Арктике

В 2016 году историк Евгений Ермолов сделал ряд громких находок на месте немецкой арктической базы «Кладоискатель», функционировавшей во время Второй мировой войны. О найденных артефактах начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка «Русская Арктика» рассказал ТАСС.

Ученый сообщил, что база «Кладоискатель» была образована на острове Земля Александры в 1943 году. Она успела проработать всего восемь месяцев и была эвакуирована в июле 1944 года из-за того, что сотрудники станции заразились трихинеллезом, поев мясо белого медведя. Базу случайно обнаружили в 1946 году. С тех пор ученые вывезли оттуда множество находок, но в 2016 году их было еще больше благодаря уходу воды из озера в районе станции.

По словам историка, он удивился обилию качественного снаряжения на десять работавших на станции немцев. «У них были не просто валенки, а валенки прошитые, с кожаными оплеточками. Главная находка — это мешок, на котором был логотип вермахта. Судя по всему, это был мешок для цинка, который использовали для добычи водорода при запуске аэрологических зондов», — рассказал Ермолов.

Также ученые нашли огромное количество консервов, крем от обморожения и выпущенные для американского рынка «Португальские сардины».

Кроме того, Ермолову удалось исследовать несколько советских оборонительных сооружений на мысе Желания на севере Новой Земли. Он рассказал, что в 1942 году расположенная там метеостанция была атакована немецкой подлодкой. Полярникам удалось отбить удар, однако несколько строений были разрушены. Со временем там построили сеть огневых точек. Ермолову удалось впервые пересчитать и систематизировать все эти объекты.

«Работа национального парка заключается в том числе и в том, что он должен рассказывать о тех исторических объектах, которые в Арктике есть, и о том, как их удается сохранить», — подчеркнул ученый.

В этом году, по словам Ермолова, он акцентирует внимание на изучении следов пребывания поморов на Новой Земле. Историк планирует изучить и систематизировать становища и навигационные сооружения жителей Беломорья, которые осваивали эти земли.

Ранее ученые обнаружили в Арктике следы присутствия человека современного типа (Homo sapiens sapiens), которые были оставлены 40 тысяч лет назад на нынешней территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Для определения возраста находок использовался метод ускорительной масс-спектрометрии (УМС), который позволяет с высокой точностью датировать археологические артефакты.

Время роста



