В российском регионе нашли древнейшие следы присутствия людей в Арктике

Ученые доказали присутствие человека современного типа в Арктике 40 тысяч лет назад

Ученые обнаружили древнейшие следы присутствия в Арктике человека современного типа (Homo sapiens sapiens), которые были оставлены 40 тысяч лет назад на нынешней территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщается на сайте Института ядерной физики имени Будкера СО РАН.

По данным специалистов, человек современного типа начал заселять Европу и Азию 50–60 тысяч лет назад. Однако было неизвестно, как он перешел через Урал и где находился до этого. Ранее считалось, что искать на севере следы присутствия древних людей бессмысленно, так как предполагалось наличие там ледника, который покрывал Западную Сибирь 12–30 тысяч лет назад. Эта теория подтверждалась и отсутствием в регионе находок вроде стоянок предков человека. Ученым из России и Европы удалось опровергнуть эту гипотезу: они доказали, что обледенение региона было гораздо раньше — 90–60 тысяч лет назад севернее Салехарда.

В 2020 году на палеолитическом местонахождении Кушеват в Ямало-Ненецком автономном округе проводились раскопки в отложениях древнего ручья в нижнем течении Оби, который существовал на протяжении 20–40 тысяч лет. Там учеными были найдены два рога оленя со следами обработки человеком.

«Всего из этого костеносного горизонта получено 20 дат (с возрастом от 40 до 20 тысяч лет назад); при этом возрастом 40 тысяч лет датированы костные остатки (рога), обработанные человеком. Таким образом, это первое открытие в низовьях Оби, свидетельствующее о присутствии человека на этой территории 40 тысяч лет назад», — рассказал заведующий лабораторией Института геологии и минералогии имени Соболева СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Иван Зольников.

Для определения возраста находок ученые использовали метод ускорительной масс-спектрометрии (УМС), который позволяет с высокой точностью датировать археологические артефакты, а также изучать ткани живых организмов из разных периодов истории Земли.

Ранее на Новосибирских островах также обнаружили следы появления древних людей в Арктике. Археологи нашли обработанные человеком кости мамонтов, возраст которых оценивается в 25 тысяч лет.