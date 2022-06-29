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Слушания по иску о признании украинского «Азова» террористическим снова отложили

Верховный суд России отложил на 2 августа иск о признании «Азова» террористическим

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Верховный суд России в третий раз отложил слушания по иску Генпрокуратуры о признании украинского батальона «Азов» террористической организацией и запрете ее деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Заседание перенесено на 2 августа. Причина, из-за которой рассмотрение иска отложили, не называется. Первоначально слушания были назначены на 26 мая, затем заседание перенесли на 29 июня.

Генпрокуратура обратилась с иском в суд о запрете «Азова» после соответствующего предложения ФСБ — такой порядок предусмотрен российским законодательством. В случае положительного решения Верховного суда любой участник «Азова» может быть привлечен как пособник террористической организации. Против его бойцов, задержанных на «Азовстали», в России уже заведено уголовное дело.

Следственный комитет России расследует несколько уголовных дел против боевиков «Азова» об убийствах мирных граждан Донбасса.

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Любовь Ширижик
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