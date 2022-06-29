Трех жителей Белоруссии обвинили в терроризме

Трех граждан Белоруссии обвинили в терроризме и государственной измене за поджог

Трех граждан Белоруссии обвинили в терроризме и государственной измене. Об этом со ссылкой на Следственный комитет (СК) страны сообщает ТАСС.

По данным следствия, в ночь с 28 февраля на 1 марта обвиняемые подожгли средство сигнализации для пешеходов и транспорта на железной дороге. Как заявили в СК, действия трех жителей страны вызвали «риск наступления катастрофических последствий, в том числе крушения составов и гибели пассажиров».

Их поступки следствие квалифицировало как теракт и участие в экстремистском формировании. «За совершение указанных действий мужчинам может грозить максимальное наказание вплоть до смертной казни», — заключили в ведомстве. В СК также уточнили, что человеческих жертв удалось избежать, а ущерб от поджога составил 55 тысяч белорусских рублей (примерно 22 тысячи долларов). Суд наложил арест на имущество фигурантов дела.

Ранее в Белоруссии приговорили двадцатилетнего мужчину к году колонии за комментарий двухлетней давности в адрес президента страны Александра Лукашенко, который он оставил в Telegram-чате.

18 мая Лукашенко подписал поправки, которые вводят смертную казнь за покушение на теракт. По его словам, нужно препятствовать силам, продолжающим террористическую и экстремистскую деятельность, направленную на гибель людей.