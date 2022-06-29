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Названы способы отдохнуть на заграничных курортах дешевле 100 тысяч рублей

«АиФ»: семидневный отдых в Абхазии летом обойдется россиянам в 30,5 тысячи рублей

Фото: Павел Кассин / ТАСС

Российским путешественникам назвали способы отдохнуть за рубежом на море дешевле 100 тысяч рублей. Список самых бюджетных заграничных направлений для путешествий в летний период составили в «АиФ».

Так, выгоднее всего отпуск в это время года обойдется в Абхазии — недельный тур в Сухум можно приобрести за 30,5 тысячи рублей на двоих. В цену входит перелет до Сочи, трансфер через границу и проживание в однозвездочном отеле без питания. Отдых с размещением в гостинице категории четыре звезды с питанием на базе завтраков обойдется от 56 тысяч рублей на двоих.

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Также до 100 тысяч рублей россияне могут приобрести семидневные путевки на курорты ОАЭ. Наиболее выгодные туры сейчас предлагаются от 75 тысяч рублей на двух человек. В сумму включен перелет по маршруту МоскваДубай — Москва, трансфер, проживание в апарт-отеле и медицинская страховка. За размещение в трехзвездочной гостинице на первой линии с завтраками придется заплатить минимум 84 тысячи рублей.

Кроме того, из наиболее бюджетных зарубежных направлений авторы материала выделили Турцию и Египет, куда цены на отдых для двоих туристов начинаются от 85 и 88 тысячи рублей соответственно. В стоимость входит перелет, трансфер, недельное проживание и питание на базе завтраков.

Ранее в июне отечественным туристам назвали самые бюджетные внутренние направления для отпуска летом и раскрыли оптимальную стоимость проживания там. Наиболее выгодно обойдется отдых в небольших городах России — в Суздале, Владимире, Мурманске. Стоимость аренды квартиры там начинается от 1500 рублей в сутки.

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Валентина Процкова
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