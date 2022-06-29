Названы способы отдохнуть на заграничных курортах дешевле 100 тысяч рублей

«АиФ»: семидневный отдых в Абхазии летом обойдется россиянам в 30,5 тысячи рублей

Российским путешественникам назвали способы отдохнуть за рубежом на море дешевле 100 тысяч рублей. Список самых бюджетных заграничных направлений для путешествий в летний период составили в «АиФ».

Так, выгоднее всего отпуск в это время года обойдется в Абхазии — недельный тур в Сухум можно приобрести за 30,5 тысячи рублей на двоих. В цену входит перелет до Сочи, трансфер через границу и проживание в однозвездочном отеле без питания. Отдых с размещением в гостинице категории четыре звезды с питанием на базе завтраков обойдется от 56 тысяч рублей на двоих.

Также до 100 тысяч рублей россияне могут приобрести семидневные путевки на курорты ОАЭ. Наиболее выгодные туры сейчас предлагаются от 75 тысяч рублей на двух человек. В сумму включен перелет по маршруту Москва — Дубай — Москва, трансфер, проживание в апарт-отеле и медицинская страховка. За размещение в трехзвездочной гостинице на первой линии с завтраками придется заплатить минимум 84 тысячи рублей.

Кроме того, из наиболее бюджетных зарубежных направлений авторы материала выделили Турцию и Египет, куда цены на отдых для двоих туристов начинаются от 85 и 88 тысячи рублей соответственно. В стоимость входит перелет, трансфер, недельное проживание и питание на базе завтраков.

Ранее в июне отечественным туристам назвали самые бюджетные внутренние направления для отпуска летом и раскрыли оптимальную стоимость проживания там. Наиболее выгодно обойдется отдых в небольших городах России — в Суздале, Владимире, Мурманске. Стоимость аренды квартиры там начинается от 1500 рублей в сутки.

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