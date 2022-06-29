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В НАТО раскритиковали партнерство России и Китая

Стратегическая концепция НАТО: партнерство России и Китая противоречит ценностям альянса
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

В новой стратегической концепции НАТО раскритиковала углубление партнерства России и Китая. Текст стратегии блока опубликовал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter.

«Углубление стратегического партнерства между КНР и РФ и их взаимоусиливающие попытки подорвать основанный на правилах международный порядок противоречат нашим ценностям и интересам», — сказано в заявлении НАТО. В альянсе также отметили, что политика принуждения и амбиции Пекина бросают вызов безопасности и интересам НАТО.

Ранее стало известно, что лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде приняли новую стратегическую концепцию, где главной угрозой названа Россия. В альянсе заявили, что Москва «стремится установить сферы влияния и прямой контроль путем принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии».

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Виктория Кондратьева
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