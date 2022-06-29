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Крис Пратт рассказал об истинном отношении к религии и церкви

Крис Пратт признался, что никогда не посещал анти-ЛГБТ церковь Хиллсонг

Фото: TPG / Globallookpress.com

Американский актер Крис Пратт рассказал в интервью журналу Men's Health о своем истинном отношении к религии и церкви.

Артист признался, что он нерелигиозный человек. «Религия долгое время была чертовски угнетающей. Я думаю, есть разница между тем, чтобы быть религиозным человеком — соблюдать обычаи, созданные человеком, и испытывать благоговейный страх перед настоящим Богом, — и использовать религию, чтобы контролировать людей, отнимать у них деньги, землю, жестоко обращаться с детьми, оправдывать ненависть. Делать все, что угодно. Зло, которое притаилось в сердце у каждого человека, стало частью религии».

Пратт убежден, что пользователи социальных сетей начали осуждать его за религиозные убеждения после выступления на церемонии вручения наград MTV Movie & TV Awards в 2018 году. Тогда в своей благодарственной речи актер произнес такую строчку: «Бог есть. Бог любит тебя. Бог хочет для тебя самого лучшего». В результате хейтеры причислили актера к молодому евангелическому движению Хиллсонг, которое давно осуждают за консервативные взгляды. Церковь, в том числе, выступает против ЛГБТ-сообщества.

«Возможно, с моей стороны это было высокомерно подняться на сцену и сказать то, что я сказал. Подозреваю, что я мог кого-то этим задеть», — признался звезда кинокартины «Стражи Галактики».

Пратт заверил, что никогда не ходил в церковь Хиллсонг. По его словам, сейчас он посещает церковь Зои в Лос-Анджелесе.

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Дениза Мацаева
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