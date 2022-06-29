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Apple обвинила Samsung в краже технологий

Грег Джосвиак из Apple заявил, что Samsung воровала технологии компании

Фото: Laurenz Heymann / Unsplash

Старший вице-президент Apple по международному маркетингу Грег Джосвиак обвинил Samsung в краже технологий. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

Джосвиак оказался одним из гостей документального фильма WSJ, посвященного 15-летию с выхода первого iPhone. На вопрос журналистки Джоанны Стерн о том, как в Apple относились к Samsung во время создания своего телефона, Джосвиак заметил, что корейская корпорация «раздражала всех». «Они были раздражающими, потому что, как вы знаете, они воровали наши технологии», — подчеркнул топ-менеджер компании.

Представитель Apple уточнил, что Samsung позаимствовала технологии американской корпорации и создала плохую копию iPhone. «Просто поместили вокруг [нашего iPhone] большой экран», — подчеркнул Джосвиак, отметив, что в Apple были не очень довольны, когда увидели новые смартфоны корейского конкурента.

Samsung одной из первых компаний начала выпускать смартфоны с большим экраном. Так, в 2013 году компания представила пятидюймовый Galaxy S4. Apple выпустила первый телефон с увеличенным дисплеем — iPhone 6 Plus — в 2014 году. Apple и Samsung неоднократно судились из-за прав на патенты.

В середине марта Samsung уличила Apple в копировании ряда инноваций корейской корпорации. В компании обратили внимание, что корпорация Тима Кука выпустила iPhone в зеленом цвете — ранее Galaxy S22 Ultra получил похожую цветовую расцветку.

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Андрей Ставицкий
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