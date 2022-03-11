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Samsung высмеяла новые iPhone

Samsung намекнула, что Apple скопировала решения корейской компании

Фото: Daniel Kalker / DPA / Globallookpress.com

Samsung уличила Apple в копировании ряда инноваций корейской корпорации. Об этом сообщает издание Trusted Reviews.

Журналисты обратили внимание на публикацию в Twitter североамериканского отделения Samsung. Авторы аккаунта в своей записи сообщили, что Apple скопировала некоторые успешные решения Samsung. «Ultra? Зеленый цвет? Сегодня мы искренне польщены», — говорится в публикации.

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Специалисты объяснили, что таким образом сотрудники PR-департамента корейской компании могли высмеять новые устройства Apple. На презентации 8 марта американский IT-гигант представил новый, зеленый цвет для iPhone 13 и показал производительный чип M1 Ultra. Считается, что подобным образом Samsung могла намекнуть, что Apple позаимствовала ее некоторые инновации — так, в начале года компания представила флагман Galaxy S22 Ultra, а ранее выпускала смартфоны с зеленым цветом корпуса.

Также авторы посчитали, что шутка Samsung могла быть ответом на распространенное в сети мнение о том, что корейская фирма часто перенимает особенности продуктов Apple. «Некоторые подчеркивали, что Samsung все время копировала Apple, сначала удаляя разъем для наушников, а затем отказываясь от зарядного устройства в комплекте смартфонов», — подытожили журналисты.

Apple представила обновленные версии iPhone 13 и 13 Pro на мероприятии 8 марта. Так, теперь iPhone 13 выпускается в черном, белом, красном, синем, розовом и новом зеленом цвете. Более дорогой iPhone 13 Pro будет доступен в черном, белом, золотом, голубом и таком же зеленом цвете.

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Андрей Ставицкий
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