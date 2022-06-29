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Под Ростовом пять дней искали беглого крокодила с помощью квадрокоптера и куриц

В Ростовской области местные жители пять дней искали сбежавшего крокодила

Фото: Leon Pauleikhoff / Unsplash

В городе Батайске, расположенном под Ростовом-на-Дону, пять дней искали крокодила, который сбежал от хозяев. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на пресс-службу Минприроды Ростовской области.

Инцидент произошел в одном из частных домов Солнечного микрорайона. На выходных крокодил сумел улизнуть и скрылся в неизвестном направлении. После побега хищника видели в одном из каналов, но не поймали.

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На момент написания заметки крокодил по-прежнему остается на свободе. Теперь на его поиски отправились местные жители. Они приготовили тепловизор, квадрокоптер, снасть и рассчитывают, что сумеют приманить беглую рептилию при помощи двух куриц.

Представитель министерства природных ресурсов и экологии региона рассказал РИА Новости, что специалисты ведомства и правоохранительные органы опросили местных жителей и обследовали территорию. Никаких следов того, что там был крокодил, найти не удалось. Его владельцы также пока не установлены.

В России запрещено содержать крокодилов дома, поэтому после того, как животное поймают, его владельцев могут привлечь к ответственности.

В 2020 году сообщалось, что в реке Вьюнке под Москвой поймали небольшого крокодила. Его отправили на крокодиловую ферму недалеко от Коломны.

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Евгения Черкасова
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