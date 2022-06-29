В Китае заявили о непредсказуемости развития украинского кризиса

Постпред Китая при ООН заявил, что украинский кризис развивается непредсказуемо

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности рассказал, что украинский кризис развивается непредсказуемо, а также напомнил о том, что единственным возможным путем его урегулирования являются мирные переговоры, сообщает ТАСС.

«Вызывает тревогу то, что конфликт продолжается. Кризис движется в непредсказуемом, затяжном направлении. Мы вновь подчеркиваем, что диалог и переговоры — это единственный жизнеспособный путь к восстановлению мира и реализации чаяний международного сообщества», — заявил он.

Постпред уточнил, что Пекин поддерживает прямые переговоры между Киевом и Москвой. Он также добавил, что Китай приветствует помощь генсека ООН Антониу Гутерриша в вопросе экспорта зерновых.

Ранее обозреватель китайской газеты Global Times Чжан Хао предсказал НАТО крах из-за того, что альянс проводит политику без учета интересов других стран.