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В Китае заявили о непредсказуемости развития украинского кризиса

Постпред Китая при ООН заявил, что украинский кризис развивается непредсказуемо

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности рассказал, что украинский кризис развивается непредсказуемо, а также напомнил о том, что единственным возможным путем его урегулирования являются мирные переговоры, сообщает ТАСС.

«Вызывает тревогу то, что конфликт продолжается. Кризис движется в непредсказуемом, затяжном направлении. Мы вновь подчеркиваем, что диалог и переговоры — это единственный жизнеспособный путь к восстановлению мира и реализации чаяний международного сообщества», — заявил он.

Постпред уточнил, что Пекин поддерживает прямые переговоры между Киевом и Москвой. Он также добавил, что Китай приветствует помощь генсека ООН Антониу Гутерриша в вопросе экспорта зерновых.

Ранее обозреватель китайской газеты Global Times Чжан Хао предсказал НАТО крах из-за того, что альянс проводит политику без учета интересов других стран.

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Марина Совина
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