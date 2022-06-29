Дакота Джонсон рассказала о разногласиях на съемках «Пятидесяти оттенков серого»

Дакота Джонсон призналась, что съемки «Пятидесяти оттенков серого» были «сумасшествием»

Американская актриса Дакота Джонсон в интервью Vanity Fair рассказала, что съемки фильма «Пятьдесят оттенков серого» были похожи на «сумасшествие».

32-летняя голливудская звезда призналась, что работа над фильмами трилогии выдалась тяжелой, поскольку автор эротического романа Эрика Джеймс контролировала съемки и отвергала любые идеи или предложения.

«Она [Джеймс] каждый день жестко контролировала съемки. Она требовала, чтобы все было так, как в книге», — рассказала Джонсон. «Но в книге были моменты, которые просто не сработали бы в кино, например, внутренний монолог, который местами был откровенно неудачным. Его не стоило проговаривать вслух. Поэтому это всегда была битва. Всегда».

По словам актрисы, иногда ей приходилось переписывать сцены для себя. «Сначала мы снимали дубли для Эрики, затем мы снимали свои дубли. Накануне съемок я переписывала старые диалоги в сценарии, чтобы добавить в них пару своих строчек. Это был настоящий беспредел».

Джонсон также добавила, что у нее с продюсерами было много разногласий.

«Я никогда не могла открыто об этом говорить, потому что нам нужно было продвигать фильм. Я горжусь тем, что мы сделали в конечном итоге», — уточнила звезда.

Тем не менее актриса заявила, что фильм, на который она подписывалась, отличался от той версии, которая вышла на экраны.

На вопрос о том, жалеет ли она о своей главной роли в картине «Пятьдесят оттенков серого», Джонсон ответила отрицательно. «Нет. Дело не в сожалении. Если бы на тот момент я знала, как все будет, не думаю, что кто-то бы согласился на это пойти. Это было похоже на сумасшествие. Но нет, я ни о чем не жалею».

Ранее сообщалось о том, что Дакота Джонсон начала переговоры с Sony о сольном фильме Marvel.