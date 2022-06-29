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Диетолог назвала три витамина для похудения

Диетолог Тихомирова раскрыла роль витаминов D, B и C в похудении

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Витамины D, B и C играют важную роль во время похудения, заявила терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова, пишут «Известия».

По ее словам, для нормальной работы организма необходимы все витамины, но в вопросе сброса лишнего веса особенно актуальны три из них. Витамин D участвует в синтезе мужских и женских половых гормонов, которые регулируют интенсивность метаболических процессов. «Низкое содержание витамина D может привести к снижению активности, настроения и либидо с одновременным усилением аппетита», — раскрыла данные о роли витамина специалист.

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Витамины группы В — катализаторы окисления жира, они ускоряют процесс жиросжигания во время тренировок. Из-за того, что эти витамины не накапливаются в организме, употреблять их нужно ежедневно.

Витамин С выполняет в организме функцию синтеза коллагена, также способствующего снижению веса. Диетолог добавила, что он является одним из важнейших антиоксидантов. Витамин должен присутствовать в еде ежедневно.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева назвала диеты бесполезными из-за краткосрочности эффекта и призвала менять пищевое поведение.

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Марина Совина
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