Дом из «Доширака» построили в Москве

Блогер Илона Дрожь построила дом из «Доширака» в Москве

В центре Москвы появился дом из сотен коробок быстрорастворимой лапши «Доширак». Необычную конструкцию построила блогер Илона Дрожь. На публикацию инфлюэнсера в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) обратило внимание издание Medialeaks.

Основа дома состоит из больших картонных коробок, а облицовка — из зеленого «Доширака» с курицей. Чтобы скрепить упаковки между собой, Илона использовала скотч.

Дрожь показала свою работу на видео и предложила подписчикам повторить перформанс, построив похожие дома из коробок с лапшой на улице Покровка. «Приезжайте, берите друзей, зовите своих подписчиков. В идеале — зеленые "Дошираки"», — заявила блогер.

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