Попавший в смертельное ДТП сын бизнесмена из Крыма снимал дрифты на BMW на видео

Попавший в смертельное ДТП в Крыму сын владельца «Тайгана» устраивал дрифты на BMW

Попавший в смертельное ДТП сын крымского бизнесмена, владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова — 22-летний Ярослав — устраивал дрифты на BMW и снимал их на видео. Кадры с развлечением молодого человека опубликовала KP.RU.

В ролике видно, как автомобиль заносит при проезде крутого поворота. На следующий кадрах BMW кружится на месте на площадке около небольшого монумента. Также есть несколько секунд дрифта, снятых из салона автомобиля.

26 июня на трассе «Таврида» в Крыму в районе поселка Зуя произошла авария, в которой погибли три человека. Сын Зубкова, находясь за рулем BMW, протаранил КамАЗ, а также автомобили Renault и Nissan, которые были припаркованы возле дороги. Позднее молодой человек сам рассказал о произошедшем.

По его словам, он не собирается уходить от ответственности и скрываться. При этом, считает Зубков-младший, участники ДТП также причастны к аварии.