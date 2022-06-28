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Сын известного крымского бизнесмена устроил ДТП с тремя погибшими

Сын владельца парка «Тайган» устроил ДТП с тремя погибшими на трассе «Таврида» в Крыму

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Крыма»

Сын известного крымского бизнесмена и владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова — 22-летний Ярослав — устроил ДТП с тремя погибшими на трассе «Таврида» в Крыму. Молодой человек лично подтвердил эту информацию изданию ForPost.

Авария произошла вечером в воскресенье, 26 июня, в районе поселка Зуя. Зубков, находясь за рулем BMW, протаранил «КамАЗ», а также автомобили Renault и Nissan, которые были припаркованы возле дороги, так как владельцы иномарок выясняли обстоятельства произошедшего ранее ДТП. В результате столкновения погибли водитель и два пассажира Renault, среди которых был 15-летний подросток.

По словам Зубкова, он не собирается скрываться и уходить от ответственности. При этом молодой человек допустил, что является не единственным виновником аварии. «Участники ДТП тоже причастны. Виновен — отвечу», — заявил он.

Ранее в Москве сын вице-президента группы компаний «Ташир» Артака Эвояна — 28-летний Эдгар — за рулем Lamborghini сбил девушку на электросамокате, которая пересекала дорогу на зеленый сигнал светофора. Пострадавшую госпитализировали с переломами и ушибами.

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ


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Константин Лысяков
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