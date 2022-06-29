Стало известно о появлении фейка о невидимой эпидемии холеры в России

Проект «Лапша» рассказал о появлении и распространении фейка об эпидемии холеры

В конце апреля в соцсетях и мессенджерах распространился фейк о том, что в регионах России в воде обнаружили вибрионы холеры. Аналитики проекта «Лапша» проанализировали фейк об эпидемии холеры в регионах России и рассказали, как он появился, сформировался и распространился.

По данным специалистов, основой для фейка стал инфоповод о биолабораториях США на Украине — 6 марта Минобороны сообщило, что у России есть документы, подтверждающие факты экстренного уничтожения особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Первое вирусное сообщение по этой теме появилось 9 марта. Якобы бывшая жительница Мариуполя написала в соцсетях, что жителей Мариуполя уже травили смертельным агрессивным вибрионом холеры, который не поддавался обычному лечению.

Как отмечают аналитики, фейк приобрел известность и набрал популярность среди интернет-пользователей и благодаря медиа. Например, рассказывая о постановлении Роспотребнадзора о дополнительных мерах по профилактике холеры, СМИ делали отсылки к новостям о выявленных на Украине биолабораториях. Два инфоповода в одном материале вызвали и закрепили у читателей неверную причинно-следственную связь.

Больше всего фейковых сообщений об эпидемии холеры пришлось на конец апреля и май 2022 года. С 29 апреля по 17 июня было выявлено более 3 тысяч постов, репостов и комментариев, связанных с фейком об эпидемии холеры. Благодаря открытым источникам, опровержениям в СМИ и чат-боту удалось отследить 300 сообщений в мессенджерах, но аналитики предполагают, что их может быть больше. Всего фейк про эпидемию холеры увидели свыше 115 миллионов человек.

Одно из первых опровержений зафиксировано 30 апреля. В нем местное управление Роспотребнадзора информировало жителей Брянской области о соответствии воды гигиеническим нормативам. Аналогичные сообщения позже опубликовали ведомства в других регионах России. Анализ комментариев выявил, что пользователи не особо доверяют фейкам. Несмотря на значительное количество постов и репостов, региональные СМИ и органы власти оперативно выпускали опровержения.

При этом аналитики «Лапши» видят риск дальнейшего распространения фейкового сюжета. Фейк может трансформироваться и усилиться за счет новых косвенно связанных инфоповодов и дезинформирующих вбросов.

