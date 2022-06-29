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Захарова обвинила главу британского Минобороны в клевете

Представитель МИД Захарова обвинила министра обороны Великобритании Уоллеса в клевете

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обвинила министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в клевете. Соответствующее заявление она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Британский министр Уоллес, если вы не хотите на весь мир прослыть конченым лгуном, приведите хоть один пример того, как я "еженедельно угрожаю забросать всех ядерными бомбами"», — обратилась представитель российского ведомства к главе британского Минобороны.

Захарова также подчеркнула, что Уоллес не сможет найти «ни одной цитаты», в связи с чем она обвинила его в клевете и распространении фейков.

Ранее Бен Уоллес обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой нарастить военные расходы и увеличить оборонный бюджет к 2028 году. Кроме того, глава британского Минобороны заявил, что Россия вполне реально может напасть на европейские страны. Уоллес подчеркнул, что Москва является «наиболее актуальной и непосредственной угрозой» для Европы и ее союзников.

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Марина Совина
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