Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Стилистка перечислила портящие образ женщины детали

Стилистка Анна Рейес порекомендовала не носить спортивную одежду в городе

Фото: WENN / Legion-media

Стилистка Анна Рейес перечислила детали, которые портят образ женщины и делают его неряшливым. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok.

Юзерша с никнеймом anareyess__ порекомендовала не носить спортивную одежду за пределами фитнес-зала. По ее словам, легинсы и велосипедки, надетые для прогулки по городу, удешевляют внешний вид. «Выглядит так, будто человек не переоделся после тренировки», — отметила блогерша.

Кроме того, Рейес заявила, что торчащее из-под платьев и топов нижнее белье способно испортить даже дорогой наряд. «Не выставляйте бретели бюстгальтера напоказ! Особенно если они грязные. Белье должно быть строго под одеждой», — добавила она.

По мнению стилистки, частой ошибкой женщин также является выход из дома с мокрой головой, поскольку по этой причине волосы выглядят неряшливо. «Таким образом вы презентуете себя как неорганизованного человека, который не умеет правильно распоряжаться своим временем», — объяснила Рейес.

Ранее в июне стилистка Анна Рейес посоветовала отказаться от обилия украшений и не носить много колец сразу. Правило также касается плетеных браслетов из бисера и нитей. Кроме того, блогерша порекомендовала избегать спортивных бейсболок.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
Минфин назвал способ контролировать курс рубля
Призыв Зеленского исключить Россию из Совбеза ООН сочли нереалистичным
Адвокат приговоренного в ДНР к смерти британца обжаловала приговор
Интернет Starlink замедлился
Минфин предложил позволить российским экспортерам получать валюту наличными
Минобороны заявило о голоде и дезертирстве в рядах ВСУ
Согласие Турции на вступление Швеции и Финляндии в НАТО объяснили
Очевидцы сняли на видео крупный пожар на юге Москвы
Главе банды черных риелторов дали семь лет за попытку облить кислотой соперницу
Россияне массово заинтересовались ипотекой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.