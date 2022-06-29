Стилистка перечислила портящие образ женщины детали

Стилистка Анна Рейес порекомендовала не носить спортивную одежду в городе

Стилистка Анна Рейес перечислила детали, которые портят образ женщины и делают его неряшливым. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok.

Юзерша с никнеймом anareyess__ порекомендовала не носить спортивную одежду за пределами фитнес-зала. По ее словам, легинсы и велосипедки, надетые для прогулки по городу, удешевляют внешний вид. «Выглядит так, будто человек не переоделся после тренировки», — отметила блогерша.

Кроме того, Рейес заявила, что торчащее из-под платьев и топов нижнее белье способно испортить даже дорогой наряд. «Не выставляйте бретели бюстгальтера напоказ! Особенно если они грязные. Белье должно быть строго под одеждой», — добавила она.

По мнению стилистки, частой ошибкой женщин также является выход из дома с мокрой головой, поскольку по этой причине волосы выглядят неряшливо. «Таким образом вы презентуете себя как неорганизованного человека, который не умеет правильно распоряжаться своим временем», — объяснила Рейес.

Ранее в июне стилистка Анна Рейес посоветовала отказаться от обилия украшений и не носить много колец сразу. Правило также касается плетеных браслетов из бисера и нитей. Кроме того, блогерша порекомендовала избегать спортивных бейсболок.