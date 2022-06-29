Россиянам назвали нежелательную для покупки на пляже еду

Диетолог Поляков посоветовал воздержаться от покупки чурчхелы и пирожков на пляже

Диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков в беседе с Ura.ru рассказал, что покупка и употребление ряда продуктов на пляже в летнее время года несет в себе риски для здоровья. Он назвал еду, которую нежелательно покупать на курортах.

«Покупка чурчхелы имеет риски. Они могут ее продавать неделями, а там и пыль, и все остальное может великолепно скапливаться на самом продукте. Если ее упаковывают, могут создать риск развития анаэробных бактерий. Не надо покупать различные сладости. Свежеприготовленные пирожки с картошкой можно рассматривать. С капустой, яйцом, зеленью и ливером брать не надо, иначе можно загреметь в больницу», — заявил эксперт.

В качестве перекуса он предложил россиянам брать с собой на пляж фрукты, овощи или орехи или приобретать вареную кукурузу, однако настоятельно посоветовал воздержаться от употребления рыбы, мяса, яиц или разных салатов поскольку те могут испортиться.

Ранее терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова отмечала, что витамины D, B и C играют важную роль во время похудения. По ее словам, для нормальной работы организма необходимы все витамины, но в вопросе сброса лишнего веса особенно актуальны именно эти.