Генконсул России назвал отказ Норвегии пустить груз к россиянам непродуманным

Генконсул России Гущин: Норвегия не продумала последствия отказа пустить груз к россиянам

Генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин считает, что власти Норвегии не продумали последствия своих действий, когда отказали в пропуске грузов для российских поселений. Об этом пишет РИА Новости.

«Норвегия в том числе запрещает допуск грузов на Шпицберген, что, по сути, косвенно нарушает дух Договора о Шпицбергене 1920 года, где прописан принцип недискриминации предоставления грузов, в том числе гражданам, юридическим лицам договаривающихся сторон на Шпицбергене», — подчеркнул дипломат.

Гущин добавил, что сейчас задача Москвы — напомнить Осло о его обязательствах.

Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг. Сейчас вопрос о пропуске грузов находится на рассмотрении норвежского МИД. Гущин выразил надежду на позитивное решение «именно в гуманитарных целях для обеспечения стабильной ситуации в российских поселках».