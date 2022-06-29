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В Совфеде отреагировали на отказ Норвегии пустить груз к россиянам на Шпицберген

Сенатор Косачев назвал аморальным отказ Норвегии пустить грузы россиянам на Шпицберген

Фото: Gwladys Fouche / Reuters

Отказ Норвегии пропустить груз с продовольствием к работающим на архипелаге Шпицберген российским шахтерам является аморальным. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Константин Косачев.

По словам сенатора, эти действия Норвегии нарушают права человека и принципы гуманизма.

«Своим волевым решением норвежские власти пытаются оставить российских шахтеров без продуктов питания, что аморально по своей сути», — заявил Косачев.

Член Совета Федерации отметил, что действия Норвегии нарушает положения статьи 3 Парижского договора, согласно которому на граждан подписавших его стран не будут накладывать какие-либо ограничения, в том числе в части транзита грузов.

Парижский договор, также известный как Шпицбергенский трактат, подписали представители Норвегии, США, Дании, Франции, Италии, Японии, Нидерландов, Великобритании, Швеции и СССР. Россия как правопреемница Советского Союза также является стороной договора. Согласно договору, Шпицберген является территорией с «одинаковым свободным доступом» для подписавших договор сторон.

28 июня Норвегия отказалась пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» на границе.

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Валерий Розенберг
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