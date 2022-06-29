В Хакасии двое охотников попались на изготовлении и продаже взрывчатки

В Хакасии двое охотников попались на изготовлении и продаже взрывчатки и оружия

Двое охотников из села Бирикчуль Аскизского района Хакасии попались на изготовлении и продаже взрывчатки и оружия. Об этом в среду, 29 июня, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным Telegram-канала, у задержанных изъяли незаконный арсенал: 13 единиц огнестрельного оружия, обрезы охотничьих ружей, две винтовки, некоторое количество самодельных ружей, 1447 патронов, 7,5 килограмма пороха, массу деталей для оружия. Изъятое — часть оборота задержанных, которые выстроили подпольный бизнес по сбыту оружия и взрывчатки. Возбуждены уголовные дела, подробности выясняются.

В управлении ФСБ России по Республике Хакасия «Ленте.ру» пояснили, что среди изъятого было два охолощенных автомата АК-103, переделанных для стрельбы боевыми патронами.

Ранее сообщалось, что в Крыму сотрудники ФСБ задержали 46-летнего жителя Севастополя, на дачном участке которого обнаружили взрывчатку и патроны. В ходе обыска на даче у россиянина были изъяты 400 граммов тротила, 400 граммов бездымного пороха, самодельно изготовленный обрез и 800 патронов к огнестрельному оружию различного калибра.

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