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Сотрудница отеля в России описала работу словами «каждый день хамство и мат»

Сотрудница черноморского отеля рассказала о ежедневных скандалах неадекватных туристов

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Администратор пятизвездочного отеля на Черном море Ксения Задорожная призналась, что сталкивается с хамством и матом от постояльцев каждый день. Об изнанке своей работы она рассказала в интервью KP.RU.

Сотрудница отметила, что гости высказывают свое возмущение по разным причинам — от позднего заселения до отсутствия освежителя в туалете. По словам девушки, любые вопросы можно решить мирным путем, так как персонал отеля всегда старается помочь постояльцам. Тем не менее находятся туристы, которые открыто демонстрируют низкий уровень воспитания и «показную обеспеченность».

«В отеле то и дело можно услышать: "Мы вам платим! Да ты знаешь, кто я, как меня зовут? Я вас всех уволю". Таких персонажей, с которыми будет сложно на протяжении всего отдыха, видно уже при заселении. Обычно прения и скандалы сводятся к выпрашиванию скидки, еще одного бесплатного дня проживания или шампанского за "испорченный отдых"», — описала поведение неадекватных туристов россиянка.

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Также администратор рассказала, что из-за санкций отель начал экономить. Например, гостям стали наливать более дешевое шампанское: отмечалось, что некоторые напитки пришлось заменить из-за прекращения поставок зарубежного алкоголя или роста цен на него. При этом сотрудница пожаловалась, что несмотря на разнообразие продуктов на шведском столе, отдельная категория туристов продолжает «срываться с цепи».

«Виски, текила, коньяк, шампанское — все в свободном доступе. И есть те, кто сливает в бутылки и увозит с запасом домой. Постоянно пьют — потому что заплатили! С едой то же самое. Едят, как не в себя. Иногда пытаются и забрать с собой — самые предусмотрительные складывают в карманы или пакеты фрукты, йогурты и многое другое», — поделилась наблюдениями девушка.

Ранее в июне россиянам назвали стоимость отдыха «все включено» на черноморском побережье. Дешевле всего в Анапе: неделя в пансионатах курорта обойдется от 21,2-39,7 тысячи рублей на человека.

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Дарья Рыбак
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