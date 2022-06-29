Россиянке пришлось на камеру извиняться за оскорбление военного корабля и солдат

Жительнице Севастополя пришлось на камеру извиняться за оскорбление корабля и солдат ВС РФ

Жительнице Севастополя пришлось на камеру извиняться за оскорбление военного корабля и солдат Вооруженных сил России (ВС России). Видео с извинениями опубликованы на официальном сайте МВД по Севастополю.

По данным полиции, девушка опубликовала в интернете запись, в которой выразила негативное отношение к ВС России и их действиям. Отдельно отмечается, что содержание комментария россиянки было не только противоправным, но и нецензурным.

Суд признал россиянку виновной в административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности») и приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей.

Я не должна была оскорблять военнослужащих, находящихся на этом корабле, и сам корабль Российской Федерации. (...) Я считаю себя виновной в оскорблении российских военных, которые проходили службу на данном корабле. Корабль потонул. Я оскорбила корабль и военнослужащих. За это я хочу принести свои искренние извинения жительница Севастополя

Ответственность по этой административной статье предусматривает до 50 тысяч рублей штрафа, но если в действиях правонарушителя усмотрят признаки уголовного преступления по схожей статье, ему грозит до трех лет лишения свободы. Российское законодательство позволяет смягчить наказание при раскаянии правонарушителя.

В нескольких российских регионах существует практика извинений на камеру. Считается, что она зародилась в Чеченской Республике при Рамзане Кадырове. Некоторые подписчики главы региона, оскорбившие Кадырова, вскоре записывали видео с извинениями.

Извиняются перед главой не только его недоброжелатели, но и их родственники. Так, в октябре 2020 года родственники выступавшего с обвинениями в адрес Кадырова блогера Сайд-Хусейна Магомадова записали видеообращение, в котором прокляли близкого и извинились перед главой Чечни. Герои видео назвали своего родственника грязным существом.

Вице-премьер Чечни Джамбулат Умаров предлагал распространить практику извинений на камеру по всей России. Он отмечал, что искренность извинений не имеет значения — «негатив» при записи ролика послужит достаточным наказанием для тех, кто извинится лицемерно.