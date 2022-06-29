В России заявили о растущей вероятности конфликта с НАТО

Сенатор Совфеда Цеков предупредил о росте вероятности конфликта России и НАТО

Вероятность конфликта России и НАТО возрастает с каждым новым воинственным заявлением стран-участниц альянса, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Сергей Цеков. Он добавил, что России необходимо проявлять повышенное внимание ко всем заявлениям и действиям этих государств.

«Если судить по заявлениям стран НАТО, то ситуация, действительно, обостряется, — считает сенатор. — Действия альянса, его заявления, дополнительное вооружение Украины, планы на поставки средств ПВО явно не способствуют уменьшению конфликтности на территории Европы и во всем мире. Это явная эскалация. И здесь с нашей стороны необходимо повышенное внимание ко всем действиям и заявлениям НАТО. Угроза конфликта нарастает».

Вместе с тем, политик отметил, что, хотя теоретически развязывание открытого противостояния с Россией со стороны НАТО возможно, на практике оно маловероятно: альянс, по его словам, понимает, что на любое его действие будет дан крайне жесткий ответ.

«Они это понимают, потому непосредственных агрессивных военных действий, вторжения на нашу территорию, я считаю, не будет. НАТО предпочтет ослабить Россию руками граждан Украины, которые гибнут, защищая интересы Европы и альянса. Для этого организация продолжит накачивать страну оружием, чтоб люди воевали, и воевали не за свои интересы», — заключил Цеков.

Напомним, 27 июня бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис назвал ограничение транзита в Калининградскую область сигналом о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» регион.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что любые попытки стран НАТО забрать Калининград обернутся для альянса «мясорубкой». Цеков подчеркнул, что угроза конфликта России и НАТО возрастает с каждым днем.