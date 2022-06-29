На Украине заявили о планах вступить в НАТО

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что республика не отказывается от планов вступить в НАТО

Украина не отказывается от своих планов по вступлению в НАТО. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.

По его словам, вступление в НАТО «прописано в конституции» Украины, а структура Североатлантического альянса является «наиболее эффективным механизмом безопасности на европейском пространстве».

При этом Кулеба отметил, что для присоединения к военному блоку необходима не только инициатива Киева, но и желание со стороны альянса. «ЕС принял историческое решение. Но мы видим, что с начала войны НАТО не сделала никаких шагов для нашей интеграции», — подчеркнул дипломат.